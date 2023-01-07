2023北科附工盃新南向國際籃球邀請賽7日進入最後一天，新北市泰山高中輕取馬來西亞濱華中學，以7戰全勝之姿勇奪本屆賽事冠軍盃。

賽事最高潮則出現在最後一場由北科附工出戰南山中學，賽前戰績5勝1敗的北科附工此役必須獲勝才能篤定獲得第2名，否則將會形成北科附工、南山中學、萬能科大三隊相同戰績，需要比得失分商率才能決定名次。

比賽一開始即形成拉鋸戰，但南山中學在第二節一開始拉出一波12比0攻勢，在半場結束以35比23取得領先，北科附工則於下半場逐步將比分拉近，雙方在第四節末段一直互換領先，終場前7秒，南山中學楊承叡投進超前三分球，以70比67領先並迫使北科附工喊出暫停，暫停回來後北科附工張于傳在底線接獲隊友傳球，毫不猶豫拔起投進三分，也將比賽帶進延長賽，在歷經3次延長後，南山中學辛苦的以94比87拿下比賽勝利。

此役南山獲勝後，北科附工、萬能科大與南山中學戰績相同，經比較得失分商率，由萬能科大拿下第二名，北科附工則位居第三，第四名則為南山中學，五到八名分別為永平工商、新加坡SIGLAP Basketball Club、馬來西亞GoStrong Youth、馬來西亞濱華中學。

北科附工盃新南向國際籃球邀請賽率先重啟了國際籃球交流，新加坡與馬來西亞等外隊皆表示非常謝謝主辦單位的邀請，除了讓他們有機會能夠與台灣高水準的球隊一同競技、讓球員能夠有所提升，此次賽事整體的行銷包裝更讓他們有借鏡學習的機會，也給予了他們回國後對於舉辦賽事有更多的想法。

本屆賽事的口號為「MOVE ON」，不僅代表國立北科附工不斷追求卓越進步的信念，更在後疫情時代首先跨出與國際交流的第一步！