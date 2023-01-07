女星大S前夫汪小菲在離婚後，被爆出早就和網紅張穎穎交往，近期兩人更大方公開戀情，還有懷孕傳聞，他們是否邁入婚姻也相當受關注；最近張穎穎在直播中，有意無意大秀手指上的超大鑽戒，卻糗遭網友揶揄「踩死臭蟲」。

不久前汪小菲和大S爆出金錢糾紛，張穎穎公開聲援外，汪小菲也出現在張穎穎直播內，種種放閃行徑也被視為認愛；儘管未來婆婆張蘭曾在直播闢謠，否認張穎穎與兒子汪小菲戀情，但今（7日）張穎穎在抖音開直播，過程中手指戴著鑲著超大鑽石的戒指，是否將和汪小菲邁入婚姻掀起熱烈討論。

張穎穎直播中不經意炫耀手中大鑽戒。（圖／摘自微博）

直播中網友也紛紛表示有發現鑽戒，「戒指太大了吧」、「只看到妳手上的鑽戒欸」、「哇好事近了吧，恭喜妳欸」；不過，有一些人認為張穎穎是故意的討祝福，忍不住留言酸她，還把張蘭罵過她的話拿出來再講一次，「要踩死臭蟲」、「小三扶正夠了吧」。最後不知道是否因一些謾罵留言，她才默默地回應說，「（鑽戒）好早之前買的，裝飾品」。

張蘭過去被問到兒子戀情時，澄清與張穎穎的合照是被騙，且強調自己當時根本不認識張穎穎，還痛罵她「沒有善良的心，不靠自己的本事，不靠自己的能力」，自己是被利用的，還揚言要「踩死臭蟲（張穎穎）」。