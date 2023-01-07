今天上午10時30分許，由金門出發載有28名旅客的台灣「金瑞龍」號客輪停靠廈門五通客運碼頭，中午12時30分許，「金瑞龍」輪搭載65名旅客安全返抵金門，順利完成復航首個往返航班。

據了解，今天上午從廈門至金門的旅客訂座80多人，實際上船37人。另外算上赴廈門參加復航典禮的金門縣長陳福海、金門縣國民黨籍立委陳玉珍及媒體記者28人，小三通客輪「金瑞龍」號共載回65名旅客返抵金門，而客輪的最大載客量約為300人。

或許是距離除夕夜還有2周，所以搭乘船班的人潮尚未湧現，但是21％的載客率看在眾多台商眼裡，卻是既無奈又心酸。船上近4／5的空位沒人坐，但台商、台青想搭船卻被民進黨政府無情的拒於門外。

已故詩人余光中於1972年的詩作，「鄉愁是一張窄窄的船票」，原本是感嘆兩岸之間的距離，51年後的現在，用來形容台商有家歸不得的心境，竟然沒有絲毫違和感。不同之處在於，當年兩岸隔絕是因為國共內戰、對峙，現在則是執政黨公然拒絕民眾回家。

回顧台商爭取重啟小三通的過程，陸委會曾數次解釋暫緩開放小三通客運的原因，不外乎都是一些冠冕堂皇的藉口，諸如：金門鄉親反對、大陸疫情嚴重、要保護台灣民眾健康，而行政院長蘇貞昌更等而下之，張口就是汙衊大陸人會到台灣搶藥。

事實上，如果大家曾關注過陸委會的回應就會發現，先前陸委會每次提出的不宜開放理由，最後幾乎都會提到這句「還要考量兩岸互動的最新情勢」。是的，你發現了沒？這句話才是關鍵，代表陸委會最真實的想法，因為兩岸關係不好所以目前還不能開小三通，其他理由說再多，都是為了掩飾陸委會這句沒說出口的話。

如果非要說大陸疫情嚴重，台灣不能掉以輕心，前幾天自大陸飛抵台灣的下機旅客，陽性比例近三成。這話沒錯，但放眼全球，台灣自身每天確診數還在2-3萬例上下波動，日本近日再現疫情高峰，6日新增病例數暴衝至24.5萬人，衛福部要不要也對來自日本的班機實施強制普篩？

更何況，大陸去年12月初以來的疫情海嘯，有不少人「陽」了，康復後返台的台商，在落地後檢測時，會不會因為Ct值的標準不同，而出現偽陽性的問題？

再退一萬步說，去年上半年台灣疫情嚴重時，台灣飛航大陸4個城市：北京、上海、廈門、成都，三不五時就會傳出來自台灣的旅客被驗出核酸陽性後送醫治療，也沒看到大陸因此而拒絕台灣旅客入境，或是「熔斷」兩岸航線與航班。

小三通做半套，面對國人的質疑與不滿，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝甩鍋甩得徹底，反問台商：「有沒有必要這麼急，一定要去開放」？並且強調：「不要只有考慮到自己」。如果是你王必勝3年沒回家了，被除籍、或是健保被取消，你，還能這樣站著說話不腰疼嗎？