蔡依林（Jolin）「UGLY BEAUTY」小巨蛋終場巡演今（7日）第5場，恰逢全台「補班日」延後約20分鐘開場，唱完〈騎士精神〉後，天后向滿場1.1萬名觀眾喊話，大家今天上班比較累，還是等我比較累，如果累的話可以大聲尖叫，讓我讓你們舒服一下，讓台下歌迷情緒瞬間亢奮。

Jolin今晚繼續在小巨蛋開唱。（凌時差提供）

此次情歌橋段的曲目每場更新，除了重新演繹〈海盜〉，還唱了很久沒聽到的〈就是愛〉、〈許願池的希臘少女〉等歌，不僅掀起眾人回憶殺，Jolin也藉此回顧自己出道24年情歌史；可貴的是，這些歌單都是她傾聽歌迷心聲而來，希望多唱一些之前巡演沒唱或很少唱的「遺珠」，Jolin說，感覺像記憶大考驗，希望能盡量滿足歌迷，甚至常常彩排到一半臨時換歌。

Jolin今晚繼續在小巨蛋開唱。（凌時差提供）

Jolin此次攻蛋11套全新華服尺度更勝以往，尤其抒情歌橋段所穿的「裸鑽尤物」，粉紫色舞台服乍看秀出「三點」，看得觀眾臉紅心跳。照片日前曝光話題不斷，Jolin的經紀人王永良今受訪表示，天后第一次試穿這套服裝就非常喜歡，笑說，她一點都不覺得害羞，反而是旁邊的男性工作人員比較害羞。不會覺得太赤祼只覺得很有趣。

王永良透露Jolin第一次試穿當下，笑說觀眾一定會目不轉睛看著這件衣服不看她，「還說如果她的頭換成別人，觀眾也不會知道吧」。「裸鑽尤物」乍看正面三點全露，但其實是造型師利用鑽石顏色造成的視覺效果。王永良說，先在台灣做3D身體掃描，然後再送去美國設計製作。一開始提案大家就很喜歡這套衣服。