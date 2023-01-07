目前就讀國立體大二年級的范育銓過去2度叩關中職選秀都失利，今天他在大專棒球聯賽公開男一級複賽對南華大學之戰扮演致勝英雄，敲出突破平手僵局的安打，總教練邱俊文認為，范育銓的打擊沒問題，若未來想要挑戰職棒必須要加強守備這一環。

范育銓2021年起連兩年挑戰職棒，但都未受青睞，邱俊文認為，范育銓的守備判斷沒什麼問題，只是回傳動作比較大，花的秒數比較長，這是他還需要修正的部分。范育銓也認為自己臂力不差，只是目前守備範圍太小，還需要加強。

擔任外野手的他因為守備範圍較小，主要都是擔任指定打擊，范育銓也知道要挑戰職棒，勢必要加強守備這部分，也要提升自己的速度，也希望能夠加強球打出來的第一時間判斷能力。

今天賽前范育銓在複賽19打數敲出7支安打，今天則是單場雙安演出，打擊手感來到複賽後逐漸升溫，他表示，預賽時揮棒節奏跟不上投手，揮棒流暢度也不好，在經過教練指導，加上自己慢慢摸索，打擊狀況越來越好。

范育銓說：「現在會盡量把球帶進來，不用很出力去打，順順的掌握擊球點，能掌握到後再慢慢加強力道。今天前3次揮棒都沒有趕上，7局下只希望節奏提早一點，看球再進來一點，然後全力去打，沒有想要打很遠，只是想咬中球心。」