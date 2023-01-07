廣達文教基金會《游於藝》計畫之「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴至金門展出，今(7)日在合作長達7年的多年國小拉開序幕，活動共設計了「聽鳴蟲、猜鳴蟲、看鳴蟲、說鳴蟲」數位創新闖關學習，結合數位載具，學習運用在地金門話唸出鳴蟲名稱的五感體驗感受，引導與會學生嘗試不一樣的學習活動，以不同的生活視角看見自然界的昆蟲。

活動共設計了「聽鳴蟲、猜鳴蟲、看鳴蟲、說鳴蟲」數位創新闖關學習，學生受益良多。(圖／多年國小提供)

首次由金門縣8所學校組成「金門盟」，橫跨高中(金門高中)、國中(金城國中、金寧國中、烈嶼國中)與國小(中正、多年、何浦、開瑄)階段，共同參與開幕派對活動。

地主-多年國小以跨領域美感教學「蟲奏曲Opening Party」課程主題，結合游於藝《蟲蟲大樂團-鳴蟲展》展覽內容，進行各班級的跨領域學習體驗教學，並於開幕派對當天呈現各班的學習課程成果。

六年級「蟲蟲遇見你」，以生活美學出發，運用走讀台灣藝文館所看見的文創商品出發，創作了令人眼睛一亮的「手工流體昆蟲吊飾」與「廢棄紙板再生的金屬風手機架」，學習成果亮眼又深具美感特色。

五年級「巧樹結果」，以小而精巧的「蝴蝶別針、蟬夾」呈現學生創意思考，體驗毛線編織組合的樂趣，現場更邀請大家一起來吃「巧克力水果串」、玩「手作工藝體驗」，好吃又好玩！

四年級「拾花弄草」，以校園花草植物，玩出「趣味杯墊、花草小品飾品」，學生身上更有藝術課時創作的鳴蟲作品點綴，可愛又活潑，另外還有不可錯過的精采「糖葫蘆」，糖衣裹上水果甜蜜的滋味，讓人愛不釋手。

三年級「蜂狂蜜境」，結合蜜蜂與環境保育議題，利用寶特瓶設計蜜蜂造型的二用小文創，日間筆盒、晚間夜燈，實用又具趣味性，也是生活好幫手。手繪蜜蜂旗下「蜂蜜鬆餅」、「彩色昆蟲餅乾」天然無香料，甜蜜又美味，一定讓你回味不已。

二年級「戀米‧麥香」，生活課程米食文化教學再創，讓米食與棉花糖結合成「蝴蝶米花香」，另外還有香醇可口的「昆蟲小麥餅」、二手義賣商品和趣味遊戲體驗，快來體驗吧！

一年級「Q餅Q春聯」，最Q小一創作鳴蟲摺紙掛飾，來場應景Q春聯小義賣，童言童字歡樂派對。

幼兒園則以目前課程模式-學習區，重視幼生的自主探索與戶外環境的結合，結合延伸幼生平日戶外學習區的自製教具童玩，擺攤的內容有套圈圈、釣瓶子和彩虹手腳三種童玩，邀請大家一起體驗在自然環境中玩童玩的樂趣。

歡樂派對後，緊接著上場的是今天的重頭戲了！精采的小尖兵解說活動，由四至六年級20位小尖兵學生隆重登場，一同導覽「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」展覽作品，帶領大家一起走進鳴蟲的世界，深入認識生活環境中，這些常見受歡迎且發出優美聲音的昆蟲，小尖兵們無不使出渾身解數，活潑生動，侃侃而談，引人入勝。感謝小尖兵帶來精彩的解說活動。

多年國小張志猛校長表示，特別感謝金門縣政府和廣達基金會長年來重視學校藝術教育的推展，積極鼓勵學校跨領域統整藝術創意教學，讓金門的孩子在美的學習中實踐、成長、茁壯，更見美好與幸福。」

全程參與活動的教育處長黃雅芬則說，感謝廣達基金會的大力支持，也感恩各位校長與老師的用心，看到所有小朋友開心的笑容和每位小尖兵解說員落落大方的表現，相信我們的未來一定是充滿希望的！