新竹棒球場挖出廢土、磚塊與電線，再度引發軒然大波，前市長林智堅事不關己的聲明更是惹火外界，對此名嘴、資深媒體人黃揚明翻出林智堅臉書的棒球場監工照，笑說還以為是去外拍的。

黃揚明在臉書貼出3張照片，表示新竹棒球場出包當下，林智堅在媒體前稱自己「親自監工」，原句是「過去在8年新竹公共建設工程，我都是高度參與，也都經常到工地巡查」，自己就巡了一下林智堅粉專，還真的看到視察棒球場畫面。透過照片可以看到，林智堅戴著安工地安全帽，手撐著椅背，擺出優雅的Pose給攝影師拍照。

媒體人黃揚明翻出林智堅視察新竹棒球場照片，笑稱以為網美在外拍。(圖／黃揚明臉書、林智堅粉專)

黃揚明笑說，看起來比較像「外拍」，但既然本人說親自監工，那就姑且稱讚他是「林自監」。黃接著說，這系列第一張照片是5月拍的，不就證明林智堅就是要包商「趕工」在7月讓球賽如期開打的主使者，難道他沒責任？

黃揚明接著說，第三張圖則是新竹棒球場出包後，市府製作的梗圖，說的好像外野有碎石只是因為草皮、細沙養護時間不足而已，但時間不足不就是趕工造成？高虹安上任後挖出許多紅磚、石塊、電線，再回頭看這張梗圖，簡直就是在掩護廠商，讓人搖頭。