台北市第三選區立委補選，明天(8日)投票，國民黨候選人王鴻薇與民進黨候選人吳怡農進行最後衝刺。資深媒體人李艷秋表示，從年後發現金6000還稅於民這件事來說，在野黨差一位王鴻薇這樣能監督會揭弊的悍將，光憑這件事，就該送王鴻薇進立法院。

李艷秋今(7日)在臉書粉專貼文表示，光憑這件事，就該送王鴻薇進立法院。台北第三選區立委補選，民進黨本就是立院最大黨，愛怎麼幹都行，不差這一席，但是在野黨差一位王鴻薇這樣能監督會揭弊的悍將。

李艷秋接著指出，從年後發現金6000還稅於民這件事來說，年前大家需要消費花錢的時候不發。沒想到財政部又說，發現金需要1400億，現在政府只剩1250億可用，差150億要另外想辦法先找別的經費墊上。這個政府6年間已超徵1.1兆的稅收，現在擠1400億出來「讓全民共享經濟發展的果實」，卻還要東挪西借，搞不好要舉債發錢。

李艷秋指出，不禁令人好奇，國庫根本被掏空了嗎？前瞻8800億、防疫8400億，還有買武器的天文數字，我們的血汗錢政府到底是怎麼花的？有沒有錢進府院黨口袋，為下次選舉未雨綢繆？這些答案，執政黨立委不會理我們，我們希望在野黨增強戰力、咬定不放、以一當十，因此王鴻薇值得期待。

李艷秋接著指出，既然民進黨什麼都封存不准問，還在用網軍側翼攻擊不同意見，敗選內閣仍然高高在上，立院繼續搞一黨獨大，那就再教訓他們一次吧！