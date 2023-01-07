華新麗華12月起，認列持股7成的義大利CAS不銹鋼廠營收，不過7日公布12月合併營收不增反減，全年合併營收近1,800億元，表現雖不如市場預期，仍創歷史次高。

2022年第四季國際鎳價回升，華新2022年第四季連續三個月調漲不銹鋼內外銷盤價，不銹鋼事業營運優於第三季。

華新指出，電力線纜去年底訂單滿載，印尼鎳生鐵廠也全產全銷，銅材訂單穩定。華新出資2.1億歐元，收購義大利CAS不銹鋼廠70％股權，2022年12月起，納入華新合併營收。

市場原本預期，華新2022年12月合併營收上看160～170億元，不過7日公布12月合併營收僅146.81億元，月增1.64％、年減16.01％。2022年第四季合併營收432.76億元，季減1.03％、年減幅5.74％；2022年合併營收達1,796.08億元，年成長15.04％，改寫歷史次高。