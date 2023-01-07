現年19歲的女子棒球投手黃晴，高中就赴日求學訓練，如今已獲得日本埼玉縣平成國際大學入學資格，但由於接下來的負擔頗重，義大醫院院長杜元坤得知後立刻自掏腰包，支助黃晴未來四年學費，希望能幫她圓夢。

黃晴父親黃勛霄與母親鍾妍麗表示，黃晴從小就對棒球有濃厚的興趣，而且還成為屏東鶴聲國中第一位女子棒球選手，國中畢業後剛好有一個台日野球機構，將她送到日本測試，結果不錯，加上她也非常有興趣，黃晴才會進入四國高知縣中央高校學習，而且高中三年學習到語言和對棒球的野心、精神，

黃晴靦腆說，很佩服日本女子棒球的訓練與實力，所以想要過去學習，高中三年投得最後的一場比賽就是春季大賽，中繼主投4局沒有失分，獲得主辦單位的欣賞，入選代表隊候補選手。

黃晴表示，「雖然身高157公分不高，但我的尾勁很好，尤其是教練說我的曲球在日本選手身上看不到，因此激發我想要繼續留在來唸大學，甚至畢業後加入俱樂部，延續棒球生涯，最重要的是，未來我想要將所學的知識與技術都帶回台灣，提升國內女子棒球實力。」

長期贊助國內體育的杜元坤強調，「我不只贊助橄欖球，足球、舉重也都有不少選手在我的協助範圍內，黃晴選手有足夠的企圖心與發展性，既然她想要在日本闖出一片天地，那我就義不容辭的貢獻一點心力來幫助她尋夢，期許有朝一日能看到她在國際舞台獲取好成績。」