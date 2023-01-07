民進黨台北市議員王世堅近日因新竹棒球場一案槓上新竹市前市長林智堅，並以新竹市長高虹安擔任立委時的助理費只涉及60萬，新竹棒球場則是12億，要求林不要再對外亂發言。台北市前議員「呱吉」邱威傑昨（6）日也放出王世堅在九合一大選前跟他一同錄的節目，從中就可以看到王世堅對林智堅最直白的不滿。

呱吉指出，王世堅有一個特別的地方，明明是一個民進黨籍的議員，過去的政治立場、主要的路線也是跟綠營差不多，但偶爾遇到自己有強烈想法的時候，王也不怕站出來講，像之前講到林智堅的論文時，王世堅就跟民進黨籍立委高嘉瑜都覺得，不能再瞎挺下去。

對於林智堅論文門，王世堅回應，政黨只是手段，目的是要求得到真理、真相，「要為國家做政治改革也好，推動任何理想也好，做政治不能違背基本的善良、慈悲、厚道。」他強調，國家有幾個東西不能碰，像是學術就不能碰，該是怎樣就怎樣，因為真的假不了，像他（林智堅）那種假的真不了

至於為什麼會覺得林智堅「假的真不了」，王世堅提及研究所是念應用化學，沒有抄都是自己寫，然後他馬上在現場就說出自己論文的主要內容，「鎳離子在非水溶劑當中因為不同的配位基形成的不同的錯化合物的穩定度，以及跟苯基、烷基的溴化合物當中反應，並以電化學的方式偵測」。他強調，即便自己碩士畢業30年，還是能「依稀很記得」，因為實驗要求非常精細，過程中滿累的。

不過王世堅也談到，研究所自己也覺得很累很煩，所以拿到碩士後，就做不同行業，完全不再碰化學。此外，他還提及，一般碩士別人要念兩年，自己念了4年，印象特別深刻，且因為要做實驗，實驗結論出來，論文才會通過口試。