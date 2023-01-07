台北市第三選區（中山、北松山）立委補選明天登場，民進黨候選人吳怡農選前之夜走溫馨風，邀請紙風車劇團演出，現場擺放1500張椅子，逾3000名大小朋友擠滿會場。活動開始前，吳怡農與太太顏采薇、前主席卓榮泰3人提著糖果籃登場，吸引上百位小朋友排隊領取，現場擁擠到有2至3組小孩與爸媽走散，透過主持人廣播尋父母。卓榮泰致詞時表示，希望大家明天能愛吳怡農一次，出門去投票，不過皆未喊凍蒜，場面溫馨無政治味。

台北市第三選區立委補選倒數1天，民進黨候選人吳怡農（前排右二）7日選前之夜邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，現場逾3000名大小朋友擠滿會場，吳怡農的父親吳乃德（前排左二）、母親林惠英（前排左一）、妻子顏采薇（中）與民進黨前主席卓榮泰（前排右一）等人都出席觀看表演。（張鎧乙攝）

吳怡農團隊選在花博廣場搭起舞台，邀紙風車兒童劇團演出「武松愛老虎」，吳怡農的父母、太太與民進黨前主席卓榮泰、北市議員陳怡君等人都出席觀看表演。而吳怡農在致詞後，便為欣賞戲劇，繼續前往選區掃街拉票。

台北市第三選區立委補選倒數1天，民進黨候選人吳怡農（前排中）7日邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，以活潑逗趣的親子舞台劇取代激情的選戰決戰夜，吳怡農的父親吳乃德（前排左一）、母親林惠英（前排右三）、妻子顏采薇（前排右四）、民進黨前主席卓榮泰（前排左四）等人與觀眾一同合影。（張鎧乙攝）

吳怡農上台致詞時，先是發現顏采薇和他有點距離，轉頭說「我們可能要站近一點，好像很不熟」，引的台下家長們大笑。他接著介紹出席貴賓與爸媽，並表示想要有點不一樣的選前之夜，吳怡農說，在座的小朋友，長大都可以跟同學說，人生第一場參與的選前之夜就是紙風車的劇場演出。

卓榮泰表示，這場戲叫做「武松愛老虎」，但剛剛吳怡農在台上致詞叫做「吳怡農愛老婆」，2人聽聞後相視而笑。卓榮泰說，今晚吳怡農不僅愛老婆，還愛所有台北市民，不管是農夫、農婦，要拜託明天請走出家門到投票所，愛吳怡農一次，好不好？

台北市第三選區立委補選倒數1天，民進黨候選人吳怡農（中）7日邀請紙風車劇團演出「武松愛老虎」，以活潑逗趣的親子舞台劇取代激情的選戰決戰夜，吳隨後登上宣傳車繼續掃街拜票。（張鎧乙攝）

卓榮泰事後受訪時，被問到是否對選情有信心、這場補選成翻轉民進黨氣勢的重要關鍵？他表示「當然有」，3年多前的選舉，吳怡農一路打得非常漂亮，這次他創造正面選舉文化，更值得鼓勵。卓榮泰提到，從11月26日九合一選舉失誤後，需要一場很成功的強心劑，寄望吳怡農可以帶給社會正面的、也帶給民進黨振奮起來的力量。