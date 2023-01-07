西班牙網紅埃琳娜韋瓦爾（Elena Huelva），16歲被診斷出罹患尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma），是一種罕見癌症，而這4年來她積極面對病魔，也時常會在社群分享自己的抗癌心路歷程，不過現驚傳她3日已病逝，而她的家人也證實了。

綜合外媒報導，埃琳娜的家人公布噩耗，表示她已於1月3日病逝，得年20歲。而她生前的最後一則貼文寫下：「今天我醒來時感覺不太好。這些日子非常艱難，情況變得越來越複雜，但你們都知道我更堅強了。我希望你們知道我已經戰勝，很久以前就是。我們會繼續，一直下去。」不少人得知她病逝消息，都紛紛湧進她的IG哀悼。

埃琳娜16歲時，突然感覺右腿疼痛，後來甚至連走路都有困難，本來診斷是坐骨神經痛，但經過MRI檢查發現竟是罹患尤文氏肉瘤（Ewing's sarcoma），是一種罕見骨癌，多見於兒童及青少年，男性風險比女性更高。

而埃琳娜剛開始得知罹癌時，也感到恐懼，不斷問為什麼是她，但她這4年來仍樂觀面對病魔，常會分享自己的抗癌過程，偶爾也會拍雜誌、出席活動，IG擁有超過99萬人追蹤。