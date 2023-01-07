台北市第3選區（中山、北松山）立委補選明天登場，國民黨候選人王鴻薇今於中山區榮星花園舉辦選前之夜，中廣董事長趙少康上台助講時直言，王鴻薇早就該到立法院，絕對可以發揮以一擋十、以十擋百的精神，呼籲大家動員催票，一人拉十票、十人拉一百票。

趙少康說，要請教大家一個問題，藍軍國民黨有沒有打勝仗，誰是第一大功臣？是誰最先踢破林智堅的論文抄襲？就是王鴻薇發揮鍥而不捨的功力追擊到底，才造成民進黨很大的破口，功勞非常大。

趙少康表示，王鴻薇早就該到立法院了，王選議員前就曾去找他，他看完王鴻薇的學經歷後，便說「妳不應該只選議員，應該當立法委員」，而這一天終於到了，王鴻薇到立法院，絕對可以發揮以一擋十、以十擋百的戰將精神。

趙少康也強調，明天重點是要看投票率，既然王鴻薇在立法院能發揮以一擋十、以十擋百的效果，那支持者也要一人拉十票、十人拉一百票，大家今天回去一定要催票、動員。