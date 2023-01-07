桃園市平鎮警分局為配合辦理今年春節10天連續假期國道交通疏導、管制專案，於台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在1月22日（初一）至1月24日（初三）每日0時至12時實施匝道封閉，請用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，本次112年春節連續假期共10天，平鎮分局為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於1月22日至1月24日，每日0時至12時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，另本次連假不實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議用路人可使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞在車陣中。

警方提到，這次春節連假收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218及高速公路查詢電話1968外，亦可上交通部網站查詢。