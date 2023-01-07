2023年第一次全國羽球排名賽男單冠軍戰，合作金庫羽球隊20歲選手黃郁豈以11比21、21比9、21比11逆轉扳倒兩屆冠軍、中租北市大李佳豪，勇奪生涯首座全國排名賽男單冠軍。

黃郁豈過去排名賽最佳成績為8強（第六名），這次一路過關斬將，先擊退亞柏北市大名將呂家弘，再力退同球團選手王柏崴，準決賽則逆轉前年排名賽冠軍戚又仁，最終決賽再打下李佳豪，賽後過了良久燦爛黃郁豈笑說ㄤ「拿到冠軍，到現在還是有點無法想像。」

「一開始真的有點放不開，而且前一晚知道冠軍戰有電視轉播，緊張到在床上滾了2個小時都還睡不著，今天一早還6點多就起床了，幸好最後結局是好的。」黃郁豈這麼說，他也提到第2局時，場邊指導教練張政雄提醒放輕鬆，穩住陣腳重整心態，「畢竟我原本賽前設定也只有突破8強而已，ˋ就是衝擊心態來打每一場球。」

合作金庫羽球隊總教練廖國茂指出，黃郁豈突破全過排名賽8強門檻後，奪冠重任也落到他身上，「黃郁豈知道後，眼神堅定地回我說：『好。』他的心態跟同年齡孩子比起來成熟許多、思考靈活，雖然沒有致勝一拍的那種重擊，但整個人打球很黏，像牛皮糖一樣充滿韌性，非常頑強。」

合庫羽球隊兩位男單好手周天成、王子維是國內頂尖兩大男單，兩人的世界排名在前25，可以不用打全國排名賽，因此本次排名賽黃郁豈奪冠後，也是球隊繼2017年的「阿門」薛軒憶之後，等待6年的排名賽男單冠軍，黃郁豈補充，自己目前世界排名286，期許今年賽季先衝到100名，再去衝擊下個目標。