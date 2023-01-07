新竹棒球場挖出廢土、磚塊與電線，再度引發軒然大波，前市長林智堅事不關己的聲明更是惹火外界，對此，媒體人黃揚明今（7）日就在臉書上曝光了2021年12月新竹棒球場施工狀態的照片，直呼「真是人在做，『人』在看！新竹市政府好好去調查吧！」

黃揚明今日在臉書上PO出一篇文章表示，「使用Google earth搜尋新竹棒球場，可以看到一個叫做「新竹人」的帳號，這個帳號有許多從附近大樓拍攝新竹棒球場施工狀態的照片」，同時更隨文附上圖片指出，「圖1顯示的時間點是2021年12月，圖2的時間點是2022年1月，圖3則是2022年2月」，這讓黃揚明說，「這三張對比一下，可以看到，圖1的球場外野區除了『土堆』外，還有一堆看似植物、垃圾之類的廢棄物堆放在場內，不太像是原本棒球場內部就存在的」。

黃揚明更說，「而圖2基本上就看不到圖1的那些雜物了...圖3就整平了...」，沒想到隨後更有網友投稿Google Map上還有一張在2021年10月，近距離於棒球場內拍攝到剛才那外野區的廢棄物的系列照片。黃揚明最後直呼「真是人在做，『人』在看！接下來，新竹市政府好好去調查吧！」