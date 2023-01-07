民進黨地方選舉大敗，不少人認為這和蔡英文總統在選戰徵召階段「沒收初選」有關，而角逐民進黨主席補選的副總統賴清德7日允諾，下一場選舉，也就是2024年總統大選，立委一定會有公平的初選，沒有保障現任，不分區若做不好，也不會在安全名單內。

民進黨主席參選人賴清德（後）7日出席「向年輕人報告」青年座談會，聽取青年意見。（郭吉銓攝）

賴清德投入黨主席選舉以來，連日辦理多場「和黨員對話」，今晚輪到他與年輕人對話，現場聚集逾50名青年，泰半是大學生、研究生。有參與者提到，黨應重建選民信任，領導者該與民眾定時談話，明確告訴百姓要做什麼，並期望2024大選時能有初選機制，也有青年質疑黨在許多價值上論述不清，如抗中保台、和平保台差在哪。

也有參與者談及側翼、網路義勇軍問題，而此事會發生，主因是正規軍完全消失， 自2020公投後，看不見任何府院黨發言人出來捍衛政策，導致基層焦慮，才有支持者出來主動作戰，而在近期諸多議題上都是在野黨主導，執政黨只能被動接招。另有青年期盼成立類似青年委員會的組織，讓黨高層隨時知悉青年黨工的想法。

在多名青年發言結束後，賴清德感嘆說道，年輕人未和2020年一樣支持民進黨，是敗選的重要因素之一，他說道，自己過去在加護病房、急診擔任醫生時，病人家屬常會問說「這到底有沒有救」，若明確說有救家屬就放心，要是醫師態度保留，家屬也會因此擔憂。

而這場座談後，他認為，青年就好似醫師，他則像病人家屬，能從談話中聽出民進黨到底有沒有救，他也發現年輕人並非生氣、而是失望，不知道用什麼理由來支持民進黨，但大家如此踴躍發言，讓他感到青年有積極搶救民進黨的意味。

他強調，民進黨身為執政黨，每次選舉都該提出對國家未來發展非常關鍵的政策，民眾才知道票投下去後能換得更好的國家，而非單純基於對黨的支持，也能形成一股正面力量面對外部攻擊。

話鋒一轉，他強調2024總統大選不至於和2022年地方大選一樣，區域立委將有公平初選，沒有保障現任，不分區立委如果做不好，下一次也不見得在安全名單，隨後看向立委吳思瑤和洪申翰，讓現場哄堂大笑。

他表示，民進黨是具開放精神、進步價值的政黨，創黨至今推動人權、環保等議題，但在開放政府做得不夠，人民是國家的主人，開放政府除了有助民眾獲知政府政策，意見也有機會進到決策者耳裡，也能使用開放資訊去幫助社會、政府。

他也提到，民進黨知道國家面臨許多問題，並非只有大陸的武力威脅，但只要大陸沒有放棄武力攻台的一天，台灣必須要有抵抗大陸入侵的決心，蔡英文在發表兵役延期一年時也提到全民國防概念，而在諸多政策上，起初可能沒有充分溝通，未來會加強。