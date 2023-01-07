大陸女星鄭爽2021年初爆出代孕棄養跟陰陽合約逃稅等負面風波，不僅直接被官方點名為「劣跡藝人」，連個人、工作室的微博帳號皆被永久禁言，時隔兩年，鄭爽與前夫張恒的撫養權官司即將開打，張恒召開記者會痛批鄭爽虐待家人，並拿出受傷的照片作為證據，對此，她在IG發布聲明反擊了。

張恒先前贏得兩名家人的監護權，鄭爽每週有幾小時探視時間，6個月前，法官允許過夜後，張恒驚覺家人不被妥善對待，於是召開記者會指控，家人不只手臂出現瘀青，某次，明明已發燒竟被留在家裡，尤其近來家人更是受傷頻頻，在張恒提出的證據中，可見手指有一道縫過針的傷口，醫療報告稱傷口有6釐米，另一名家人的鼻子下方，則有疑似被菸蒂灼傷的圓形傷口，但經質問鄭爽，說詞又反覆變化。

張恒指控2名家人的傷口是鄭爽造成的。(圖/微博)

稍早鄭爽透過律師在IG發布聲明，首先嚴正否認涉及虐待或疏於照顧家人，僅有一次是警方在2022年1月4日登門拜訪，時間大約5分鐘，發現家人身心健康，沒有進一步調查的必要。其二，該聲明指出，2022年3月法院拒絕張恒不得帶家人遷往大陸，也增加鄭爽陪伴家人的時間，包括每週可以一起過夜，自此，張恒便企圖透過引導輿論，抹黑鄭爽的名聲。最後聲明更狠酸道，鄭爽目前在柯羅拉多州照顧家人，至於作為一個父親的張恒，反倒去加利福尼亞對她召開「虛假指控」的記者會。

鄭爽聲明全文。(圖/鄭爽 IG)

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