2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽第二回合賽事，雖然受到強勁風勢的干擾，但2022年日次巡賽獎金后櫻井心那的木桿與接近桿發揮得好，打出低於標準桿1桿的71桿，是今天唯二打出紅字的選手之一，以兩回合總桿低於標準桿3桿的141桿，躍居單獨領先，擁有領先兩桿優勢；明天最後一回合決賽群雌爭冠。

尋求衛冕的旅日女將蔡佩穎與準日次巡選手吳佳晏都打出73桿，葉欣寧交出74桿，三人同以兩回合總桿低於標準桿1桿的143桿，落後兩桿，暫並列第二。

首回合結束取得領先的旅美好手徐薇淩，今日推桿失準，打出高於標準桿5桿的77桿，兩回合總桿145桿，暫落居第10位，落後4桿。

櫻井心那今天4鳥，柏忌與雙柏忌各一，她賽後表示，今天木桿比昨天好，原來不擅長的接近球執行得很成功，推桿還好，30推；她說，因為今天風很大，風向也很難抓，所以她幾乎每一桿都會請教桿弟，確定風向再擊球。另外就是心情盡量不要受到風大的影響，每一桿都確實做好擊球動作。「明天想贏球，要減少失誤，不能再像今天與昨天一樣，都各打出一個雙柏忌，不能躁進，要耐心地等待機會。」

櫻井心那去年開始打日次巡，就贏得五冠，不但打破此巡迴賽最多冠紀錄，18歲的她也創下日次巡最年輕獎金后紀錄，並直接取得今年日巡賽參賽資格。

衛冕的蔡佩穎今天打完17洞，還以總桿低於標準桿3桿暫居並列領先，可惜最後一洞開球下水，打出雙柏忌，最後落後領先者兩桿。她賽後指出，其實今天的長桿打得不錯，推桿也還可以，今天她28推，是全場最低推桿數之一位。

前九洞三鳥二柏忌，35桿，後九洞推桿路線判讀難，好幾洞12呎內的抓鳥推桿都未能推進，打了八個洞的帕，最後一洞出現開球失誤，38桿。她說，今天風大，考驗專注力，且比賽時間拉得很長，近六個小時，打到最後一洞，小腿快要抽筋了，明天要特別注意補充足夠的水。

她對明天的尋求衛冕策略是明天要看風勢大小，風大就努力救球成功就好，以不打出柏忌為前題；若風小，差距在六桿內的選手都有機會搶冠，就要積極搶攻了。「不過最後一洞起碼一定要打帕，其他十七個洞，兩天來都打得不錯，繼續保持！」

今年將首次打日次巡的吳佳晏今天二鳥三柏忌，她表示長桿與推桿都表現不好，「各桿都沒有打好！感覺揮桿姿勢有點跑掉了，比賽結束後要調整！」32推，跟昨天一樣；她說：「明天會打得積極一點，就盡力打完。」

暫落到第10位的徐薇淩今天推桿也不好，35推，只抓一鳥，另有六柏忌，她提及前九洞二柏忌38桿，後九洞第10洞老鷹推桿差一點進洞抓鳥，但是自第12洞吞下柏忌後，心情起伏較大，後又再苦吞三個柏忌，39桿作收。她說，明天的勝負決定於推桿。