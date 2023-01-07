為加強維護重要節日期間金融機構場所安全，降低犯罪率，桃園市楊梅警分局6日下午13時許，在楊梅區農會舉行防搶演練。警方盼藉防搶演練提醒相關從業人員及民眾隨時提高警覺，達成嚇阻犯罪成效。

模擬演練中，倒楣搶匪遇上樹懶行員。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

楊梅警分局表示，今由偵查隊飾演歹徒2名，計畫至農會行搶，歹徒配戴面具，持槍由大門衝入，朝行員持槍喝斥「搶劫，通通不准動！」未料遇上樹懶行員，因動作緩慢使歹徒無法順利行搶，農會行員也趁隙按下警報器。

楊梅分局勤指中心接獲農會警報通知，立即通知支援警網到場支援，而歹徒聽到警鈴大作之際慌亂逃竄，警方適時到達現場，歹徒見警力持槍作攻擊，所幸支援警力機警迅速制伏歹徒，順利將歹徒圍捕到案，這次演練充分展現警民合作無間精神。

楊梅警方表示，各式金融機構等錢財匯集處，易成歹徒覬覦目標，盼藉這次防搶演練提醒相關從業人員及民眾隨時提高警覺，達成嚇阻犯罪成效。也提醒民眾年關將近，若有大筆現金提存，或相關業者需大量移轉現鈔時，可隨時向警方申請護鈔。