有名女子前往屏東小琉球打工換宿，透過友人認識在當地擔任民宿管家的男子，然而，2人在與友人的聚會之後，男子趁女子喝得醉醺醺，竟然將對方載回民宿內，並在床上親吻、脫光衣服性侵得逞，結束後還拿了避孕藥給女子服用，女子不堪受辱，前往警局報案；屏東地院審理後，法官依乘機性交罪，判男子有期徒刑3年6月，可上訴。

依據判決書記載，一名在小琉球擔任民宿管家的男子阿強(化名)，透過友人介紹，認識了在另一間民宿打工換宿的女子阿芳(化名)，2人後來成為朋友，並於110年11月下旬晚間8時許，阿芳便邀約阿強和數名友人前往1間酒吧聚會，直到晚間11時許聚會結束後，阿芳的朋友先行離開，阿強見阿芳醉茫茫，趁機酒駕載回自己的民宿。

阿強將阿芳在回民宿後，趁著對方意識模糊、全身無力之際，竟然在床上親吻阿芳，並且將對方衣服脫光光性侵得逞，阿芳隔日起床後，不堪受辱，便匆忙離開前往警局報案；事發之後，阿強不斷傳訊息向阿芳道歉「對不起，因為這件事情傷了我們之間的友情」、「我只覺得我很愧疚，在一夕之間我毀掉了我們之間的信任」。

屏東地院審理時，阿強否認有乘機性交犯行，且辯稱和阿芳在事發之前，2人已有多次單獨相處，2人有曖昧狀態，且當天是在房間的床上聊天聊整晚，並以為阿芳喜歡自己，事發之後也不斷傳送訊息向阿芳道歉。

2人的共同友人證稱，事情發生後的隔天，她與阿強和阿芳見面，阿芳趁著阿強不注意時，向她透露「自己被檢屍」，她也發現阿芳講話當下相當難過；而阿強則是拿了一盒避孕藥給她看，並向她表示有將藥拿給阿芳吃，但是卻沒告訴她「自己性侵阿芳」，而只說了一句「千錯萬錯都是他的錯」；由此可見，2人發生性行為並非出於阿芳自願。

法官審酌阿強與阿芳同為至小琉球工作的好友，且阿強是有婦之夫，遇有1名小孩，逞一時私慾，對已喝酒醉的阿芳性侵得逞，甚至女方必須服用避孕藥，造成對方精神受創，並且2人至今未和解，依乘機性交罪處有期徒刑3年6月，可上訴。

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