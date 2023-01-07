農曆新年即將來臨，國父紀念館為發揚傳統書法文化及增添年節喜氣，7日特別邀請中華民國書學會共同舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆揮毫活動。 活動現場邀請何歡劇團表演跳加官、臺灣劇樂團進行國樂表演。另在國父紀念館東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾。 民眾藉由揮毫春聯這項活動，不僅可以欣賞到書法大師揮毫展現技藝，從中體悟中華文化及節慶的意義，活動上也用各式充滿喜氣的春聯，為兔年開春討個好采頭。

國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動。國父紀念館長王蘭生（左）協助吉祥兔人偶寫書法。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，並由何歡劇團表演跳加官「天官賜福」揭開序幕。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，國父紀念館館長王蘭生（左起）、知名書法家張炳煌、文化部政務次長蕭宗煌、知名書畫家沈禎一同合影留念。（羅永銘攝）

國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，由何歡劇團表演跳加官「天官賜福」，且現場發送紅包袋。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，現場書法家現場揮毫寫春聯，將新年的氣息帶給大家。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，除了增添年節氣氛之外，也希望藉此讓民眾接觸書法、認識書法，使這門傳統藝術能像春聯習俗一樣傳承下去。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，現場書法家現場揮毫寫春聯，將新年的氣息帶給大家。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，現場國內多位書法家共同創意揮毫，祝福國泰民安。（羅永銘攝）

現場國內多位書法家共同創意揮毫，藝人康茵茵（左）爸爸康濟民（右）也加入現場揮毫。（羅永銘攝）

「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，館外東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾。（羅永銘攝）

國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，且館外東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾，吸引許多人前來索取。（羅永銘攝）