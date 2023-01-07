用鏡頭看台灣》瑞兔生豐喜迎春 兔年開筆揮毫好采頭 20:552023/01/07 中時 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，邀請14位開筆貴賓分別為中華民國書學會理事長王為權（左起）、台灣國際書法聯盟會長陳嘉子、台灣墨秀書道會長渡邊光章、國父紀念館50週年館慶大戲〈仁愛路六號〉女主角康茵茵、國父紀念館長王蘭生、神秘嘉賓吉祥兔、文化部政務次長蕭宗煌、立法委員林奕華、中華民國書學會長張炳煌、國立臺灣藝術大學前校長黃光男、中華畫院書法篆刻院長連勝彥、中國書法學會理事長陳銘鏡、台灣國際蘭亭筆會長嚴建忠、中華民國書學會名譽理事長陳美秀共同書寫新春對聯「兔毫寫福迎新歲－紫氣映春報吉年」。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆新年即將來臨，國父紀念館為發揚傳統書法文化及增添年節喜氣，7日特別邀請中華民國書學會共同舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆揮毫活動。 活動現場邀請何歡劇團表演跳加官、臺灣劇樂團進行國樂表演。另在國父紀念館東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾。 民眾藉由揮毫春聯這項活動，不僅可以欣賞到書法大師揮毫展現技藝，從中體悟中華文化及節慶的意義，活動上也用各式充滿喜氣的春聯，為兔年開春討個好采頭。 國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動。國父紀念館長王蘭生（左）協助吉祥兔人偶寫書法。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，並由何歡劇團表演跳加官「天官賜福」揭開序幕。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，國父紀念館館長王蘭生（左起）、知名書法家張炳煌、文化部政務次長蕭宗煌、知名書畫家沈禎一同合影留念。（羅永銘攝） 國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，由何歡劇團表演跳加官「天官賜福」，且現場發送紅包袋。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，現場書法家現場揮毫寫春聯，將新年的氣息帶給大家。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，除了增添年節氣氛之外，也希望藉此讓民眾接觸書法、認識書法，使這門傳統藝術能像春聯習俗一樣傳承下去。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，現場書法家現場揮毫寫春聯，將新年的氣息帶給大家。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，現場國內多位書法家共同創意揮毫，祝福國泰民安。（羅永銘攝） 現場國內多位書法家共同創意揮毫，藝人康茵茵（左）爸爸康濟民（右）也加入現場揮毫。（羅永銘攝） 「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，館外東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾。（羅永銘攝） 國父紀念館7日舉辦「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動，且館外東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾，吸引許多人前來索取。（羅永銘攝） 館外東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾，民眾在旁整理索取的春聯。（羅永銘攝） 開箱侯友宜春節禮盒 「TOOL」造型別具巧思 NBA》勇士即將「完整」！柯瑞正式訓練 威金斯與伊戈達拉明復出 新春開運鞋衣報到！ 亮紅色上身討吉利、兔兔鞋藏寓意 #國父紀念館 #中華民國書學會 #兔年 #臺灣劇樂團 #揮毫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 現實道路不可「龜兔」賽車 大安警籲春節：不超速、不違規 21:032023/01/07 社會 藝元復始 南華大學視設系春納祈福歡喜兔躍新程 17:302023/01/07 新消息 澳網》阿卡瑞茲退賽恐丟球王寶座 喬帥爭賽會第10冠更有利 09:062023/01/07 體育 新年鴻兔迎春活動 費鴻泰、曾銘宗攜手會計師公會贈愛心米 20:512023/01/07 政治 桃園春聯「兔耀新程 」曝光！ 張善政、樂天女孩齊揮毫 18:222023/01/06 生活 搶節慶送禮商機 動力火車攜手麵包冠軍陳永信推出「動力捲」 12:002023/01/07 生活 王瑞玲爆宋逸民教會「看粉專」監控教友 怒嗆：你們無法一手遮天 08:252023/01/07 娛樂 為什麼有錢人都用長皮夾？最受財神爺眷顧的錢包長這樣 19:002023/01/07 財經 臨時政府解散 委內瑞拉反對派關閉在美使館 14:072023/01/07 國際 歲末春聯義賣送暖！ 桃園高中小書法家揮毫做愛心 19:032023/01/07 寶島 上任後首春節！ 蔣萬安下周公布北市春聯 預計發20萬份 17:362023/01/07 政治 NBA》拉文大爆發狂轟11顆三分球 超神數據比肩柯瑞 16:092023/01/07 體育 兔年犯太歲 命理師點名這生肖 有外遇易被發現 09:522023/01/06 運勢 竹市萬兔順利花燈 點亮東門城 04:102023/01/07 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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