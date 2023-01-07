《炎上 王世堅》今（7日）晚間8點在壹電視舉辦，該場活動一開賣就5秒售完，今晚現場加影院直播，共2500多人同步收看，今晚座上嘉賓包括導演瞿友寧、YouTuber阿滴、歌手迪拉胖等。節目一開頭，即播放王世堅歷年來的在議會質詢柯文哲及他遵守諾言高空彈跳、跳海的影片，今晚的「火伴」有謝龍介、「學姊」黃瀞瑩、凱莉、吳崢、賀瓏及萬眾矚目的「柯」串火伴柯文哲。

王世堅躲在三層樓高的木馬登場。（薩泰爾娛樂提供）

穿著「特洛伊戰士裝」的博恩表示，王世堅總共跳過4次海，將來出傳記可以叫做《老人與海》，「他不是隨便跳，都是為了遵循承諾」，他狠嗆「一諾千金誠信至上，這句話應該要對你老婆說」，讓王世堅頓時臉僵，笑不出來。博恩再說，過去的事情大家都知道，王世堅雖然是跟女助理一起，但他最想偷情的是柯文哲，逗樂大家。

《炎上 王世堅》火伴有謝龍介、「學姊」黃瀞瑩、凱莉、吳崢、賀瓏等人。（薩泰爾娛樂提供）

博恩介紹謝龍介是「台南的王世堅」，同樣跟地方首長有情愛糾葛，更笑言他之前與賴清德的BL還被寫成漫畫。博恩再說要了解王世堅必須先了解他的怪，並播放他日前拜訪王世堅辦公室的影片，王世堅展示辦公室裡的各座獎座，與他過去送給各政治人物的道具，博恩也訪問特助最愛哪些名言，包括「南北菜蟲一起串連」、「救救自己的靈魂」，王世堅展示3層高的木馬道具，說會帶到現場。

接著，王世堅果然就帶著小提琴從木馬裡登場，並現場拉琴演奏，博恩激動大喊「上帝真的降臨！」王世堅一登場，博恩就砲火猛烈進攻，先是攻擊他頭髮掉的速度跟民進黨支持度一樣快，再笑言在民進黨內分為「蘇系」、「英系」，卻沒有人願意挺他。