【又嘉氣象報報】周二、周三東北季風增強 北東雨增溫略降

受乾冷空氣影響，氣象局表示，明（8）日北台灣清晨低溫下探15度，各地天氣多雲到晴，不過下周一至下周三（1/9~1/11）雲量增多，半個台灣都有顯著降雨，預估下周日（1/15）後明顯降溫，較強的冷空氣恐達寒流等級。

氣象局資料顯示，明日中部以北及宜蘭低溫約15到17度，沿海空曠地及近山區可能更冷，南部及台東低溫約17至20度。值得注意的是，各地日夜溫差較大，白天西半部最高溫可達26度，東半部也可能有23度。且受到乾冷空氣影響，明日全台天氣多雲到晴，僅花東及恆春半島有局部短暫雨。

氣象局預估，明（8）日北台灣低溫下探15度。（圖／氣象局提供）

受到華南雲雨區和東北季風影響，下周一至下周三（1/9~1/11）迎風面水氣增加。（圖／氣象局提供）

氣象預報員曾昭誠表示，因受到華南雲雨區和東北季風影響，下周一至下周三（1/9~1/11）各地雲量偏多，北部、東半部迎風面降雨增加，下周四（1/12）東北季風減弱，各地逐漸回暖，僅北部山區和東半部略有降雨。預估下周日（1/15）過後會明顯降溫，這波冷空氣較強，不過實際數值仍會有不確定性，有待後續觀察。

臉書粉專《天氣職人-吳聖宇》也發文表示，下周日（1/15）前，各地溫度回升的幅度更多，「頗有春天的感覺」，目前資料來看15日過後台灣將迎來較強冷空氣，接近寒流等級，雖數值仍不穩定，但他也說：「過年前再冷下來的機會蠻高的」。