為使臺北市市民能享有平安、舒適且便捷的春節，並疏導年貨大街周遭人、車潮，大安分局7日於南門中繼市場舉行「現實道路不可『龜兔』賽車」交通順暢、安全暨反詐騙宣導，並向市民朋友宣導春節期間交通疏導管制的相關作為。

連假期間，多數民眾安排舉家出遊，期間易造成交通堵塞，除了掃興外，亦可能有疲勞駕駛甚至發生交通事故等危害，大安波麗士為避免交通壅塞，呼籲民眾出遊時多搭乘大眾運輸工具，既能紓解交通，又有充足的休息時間，更能避免疲勞駕駛所產生的危害，可說是一舉數得，百利而無一害。

大安分局呼籲，駕駛人愉悅出遊也別忘遵守交通規則，汽機車行經路口時應停讓行人，不超速、不違規，方能確保行車安全；家中有高齡長者應多關心外出用路習慣，晨昏外出應著亮色衣物，並配戴反光物件，保護自己也是保護他人；另外，年節期間請多運用大眾運輸工具，既便利又能避免交通壅塞，大安分局於年節前有規劃疏導勤務，期能有效疏導交通狀況。