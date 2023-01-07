2023年度國內首場羽球賽事，2023第一次全國羽球排名賽從3日起到12日於台北體育館進行，甲組決賽在7日落幕，5個項目冠軍落入合作金庫羽球隊或中租羽球隊手中，分別是男單合庫台體大黃郁豈、女單中租北市大林湘緹、男雙合庫李哲輝／合庫國體大楊博軒、女雙合庫林琬清／許雅晴，混雙中租北市大李佳馨／葉宏蔚。

年僅20歲的黃郁豈在男單決賽11比21、21比9、21比11力克中租北市大李佳豪，摘下生涯首座全國排名賽男單冠軍，賽後黃郁豈認為獲勝的關鍵在於自己有做足了準備，並且了解對手的打法，以及跟教練討論該怎麼應對。

男雙冠軍戰則是由合庫羽球隊李哲輝／合庫國體大楊博軒，對上國訓中心李芳任／土銀北市大李芳至，合庫隊組合開賽就展開猛烈攻勢，整場比賽都佔上風，兩局21比10、21比10擊退對手收下勝利，同時也是李哲輝／楊博軒合作以來第4座排名賽冠軍。

李哲輝和楊博軒從2019年開始搭檔，彼此都覺得目前在心態及球技上更加成熟，由於兩人之前都有受傷，所以這次賽前的目標就是一場一場來，有機會當然也想再拚一座冠軍；李哲輝並提到，這場比賽就是盡量讓搭擋楊博軒發揮，「因為博軒的攻擊質量好，也穩定。」楊博軒則表示謝謝學長信任，努力把握每一次表現的機會。

全國羽球排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們晉升甲組球員的唯一管道，而本次甲組的最終成績，將成為2022杭州亞運會培訓隊遴選依據，選手們各個努力奮鬥、爭取晉級機會，女單決賽中租北市大林湘緹21比10、19比21、21比13力退台電屏科大的宋碩芸；女雙決賽合庫許雅晴／林琬清21比11、21比15擊敗土銀張淨惠／楊景惇，許雅晴過去與白馭珀合作女雙時，贏得兩次排名賽冠軍，後跟吳玓蓉、胡綾芳搭檔也摘冠，這次與林琬清組合，又添后冠。

混雙則由中租北市大李佳馨／葉宏蔚奪冠，於決賽21比16、18比21、21比19擊敗合庫劉子熙／林家佑。

合庫台體大黃郁豈2023第一次全國羽球排名賽男單奪金，摘排名賽個人首冠。（中華羽協提供）