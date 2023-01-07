高雄三鳳中街是過年前許多民眾採購首選，為因應三鳳中街大量採購人潮，警方於周邊2路口進行疏導，並將汽車停車格規畫為臨時機車停車格，提供給民眾提車使用。

高雄三鳳中街周邊建國三路北面，汽車停車格臨時改為機車停車格，提供給民眾停車使用。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三鳳中街與台北迪化街，同為歷史悠久的年貨大街，無論是蔬果乾貨、五穀雜糧、瓜果點心與中藥等食材應有盡有，也是許多民眾過年前補年貨的首選。三鳳中街訂於7日至21日舉辦「2023兔飛猛進行大運-三鳳過好年」年貨採購活動。

三民一分局表示，鑑於往年均吸引大批民眾共襄盛舉，確保人、車通行順暢與安全，活動期間，警方將於下午2至4時，派交警於建國、自立路口；下午5時至7時，於建國、中華路口做交通疏導，周末時兩路口於下午2時至晚間8時加強疏導，請駕駛人於活動期間可利用九如二路、河北二路、河南二路等替代道路行駛。

三民一分局指出，建國三路北面（自立路至中華路）汽車停車格臨時改為機車停車格，提供給民眾停車使用。

三民一分局表示，建議民眾多加利用大眾運輸交通工具前往，每日於三鳳中街周邊重要路口及時段，彈性編排制服警力維護交通順暢與安全，並規畫便衣員警執行防竊、防搶勤務，為採購年貨市民朋友人身與財物安全作把關。