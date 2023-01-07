台北市議員王世堅在九合一大選前，與北市前議員「呱吉」邱威傑一起錄了談話性的現場節目，大聊議會甘苦談。影片中王世堅還爆料，自己送給前台北市長柯文哲非常多禮物，這讓呱吉忍不住質疑，如果拿柯文哲跟老婆比，到底王世堅的心中最愛誰？

因為曾經在台北市議會共事過，呱吉知道王世堅有送過很多禮物給柯文哲，於是就詢問他有沒有逢年過節送禮給老婆。不料王世堅竟驚爆，自己一向都沒有送禮給老婆的習慣，只有在結婚時送過鑽戒。

呱吉接著問王世堅，「愛柯文哲比愛老婆多一點嗎？」王直白回應，「對對對，且我老婆比我還了解，柯文哲哪一天會走（卸任市長），是12月25日，所以我最後一次質詢，送一張往台東的單程車票給柯文哲，其實那張車票是老婆買的，希望他趕快走。」

然而提到送禮給柯文哲，王世堅就打開話匣子，直言迄今為止送出的禮物已經超過20個，其中幾個BONUS（加碼）還是專案報告的時候送的。他強調，柯文哲大部分會因為禮貌上覺得是「質詢的引言話題」，往往隔一天會還回來，但只有龍袍足足隔了十天才還，「柯文哲穿了十天，我覺得我也有達到效果，我幫他做了心理治療。」