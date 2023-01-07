俄烏戰爭爆發後，俄羅斯遭到經濟制裁，而俄國也以天然氣為經濟武器，但是明顯成效不彰，因為今年歐洲冬季的取暖需求並不明顯，天然氣使用量比往年來的少。事實上，今年歐洲面臨的是無雪環境，許多冬季運動舉辦不成，或者改用昂貴的人造雪代替。

美聯社報導，原本在這個時節，歐洲多數地方都應該被白雪覆蓋，但是包括許多山地，仍然是綠色與棕色的，這使得滑雪場地改用造雪機製造人造滑雪道。比如瑞士的阿德爾博登 (Adelboden)，在星期六舉行的世界杯滑雪比賽，就在造雪機的幫助下勉強舉行，由人造雪舖成的白色賽道，與周邊的黃土山地，顯得極為突兀。由於氣溫持續在零度以上，主辦單位必須不間斷的灑雪，以免場地融化。

專家表示，由於人為造成的氣候異常，全球氣溫持續上升，少雪的冬天可能成為愈來愈常見的情況。這並不只是造成雪地運動難以維持，或是旅遊業的重挫，真正可怕的後果是乾旱。

滑雪場的雪僅有薄薄一層，邊緣是綠草地。(圖/美聯社)

高山融雪是許多河川的起源處，阿爾卑斯山等歐洲山區的積雪，歐洲大部分地區的天然水庫，一但高山無雪，這意味著河川水源短缺，夏季恐怕同時遭受熱浪與難以緩解的乾旱。