從綜藝節目《大學生了沒》打開知名度的女星袁艾菲（早期藝名：迅猛龍），除了是通告咖外，近年也參加不少戲劇作品當配角，2019年更公開嫁給圈外男友老魚的喜訊，獲得粉絲們祝福。袁艾菲今（7日）驚喜透露，夫妻倆的千萬婚房榮獲國際設計大獎肯定，感動表達好心情「從沒想過生活型態被國際認可」。

袁艾菲婚後與先生搬到新店山區，該房是兩人婚後買下的千萬新房，將20年屋齡的房子設計大改變，從她IG中的照片或影片，都能看到他們家簡約寬敞，擺設也都時尚有質感，窗外望去更是綠意盎然，有許多網友誇讚她家像是山林裡的小別墅。

袁艾菲與先生老魚的婚房獲得國際設計大獎銀獎。（圖／摘自袁艾菲IG）

今日晚間袁艾菲分享好消息，他們家獲得巴黎設計大獎（paris design awards）的銀獎，她很驚喜自己的生活型態跟樣貌，竟然能被國際認可，因為她自認為與先生喜愛的都很非主流；最後也謝謝先生老魚跟房子設計團隊，把她跟先生想像中的家變成現實，成為她很喜歡的舒適空間。

網友們看到袁艾菲的家獲獎，也紛紛留言恭喜，「你們家真的美到發瘋，看你們頻道介紹就愛上了」、「實至名歸」、「房子真的很美很清幽」、「台灣之光耶，恭喜恭喜」、「簡單卻很有質感，難怪得獎」、「超喜歡你們家啊」、「每次看妳照片或影片，都跟老公說這是我嚮往的家啊」。