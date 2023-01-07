新華社報導，大陸國務院副總理劉鶴7日在北京檢查春運工作。他強調，春運事關廣大民眾切身利益，是大陸全國交通運輸系統的開年大考。各級交通運輸部門和運輸企業要堅決貫徹落實大陸中央決策部署，充分認識2023年春運工作的特殊複雜性，堅持安全第一、以人為本，做到落實責任、強化激勵，統籌好春運疫情防控、交通物流保通保暢、安全生產和運輸服務保障等重點工作；確保人民群眾平安健康便捷舒暢出行；確保重點物資運輸暢通有序，以最大能力、最佳狀態、最優服務，扎實做好各項工作。

劉鶴在北京火車站登上動車組列車，與司機和乘務人員親切交談，現場查看了安全生產調度指揮中心，檢查了春運期間鐵路運力安排、疫情防控、安全保障和便民服務等情況，慰問了鐵路一線職工代表。

隨後赴交通運輸部綜合應急指揮中心，視訊查看了廣州天河汽車客運站、首都機場T3航站樓、順豐集團石家莊快遞分撥中心、浙江滬杭高速嘉興服務區、秦皇島港等運行情況，與道路客運站職工、航班機組等進行了視訊連線，了解出行服務、安全生產等情況。

劉鶴強調，要科學研判疫情防控形勢，全力保障人民群眾錯峰有序出行。要把保障交通物流暢通擺在更加凸出的位置，切實做好能源、糧食、醫藥、民生等物資運輸保障。

要強化交通運輸從業人員防護，加強乘客個人健康宣傳引導。要加強春運安全生產監管和應急處置，有效防範應對春運大客流、極端惡劣天氣等影響，堅決遏制重特大安全事故發生。

要充分用好運輸管理資訊系統，加強春運運輸組織，做好平安健康出行服務指引，關愛幫扶重點群體出行，提供更多有溫度、暖人心、接地氣的服務。要關心一線幹部職工，切實幫助解決實際困難，做好工作和生活服務保障。