北市第3選區（中山、北松山）立委補選將於明日登場，國民黨候選人王鴻薇7日晚間於榮星花園舉行選前之夜，不少藍營大咖都到場站台，現場也聚集不少民眾搖旗吶喊，前總統馬英九也說，希望大家把這位正義女俠送進立法院，她的五大政見也都有做功課，不是只靠在台北聲望來選舉，這些政策符合國家發展需要，這代表王鴻薇準備好了。

馬英九表示，今天選前之夜來力挺王鴻薇，有重要的意義，把這位正義女俠送進立法院，她過去在議會監督，為民眾服務表現亮眼，立委補選這一仗，也看到她堅強的戰力，看到國民黨團結。

馬英九也說，我認識的王鴻薇，問政犀利，並擔任16年市議員，台北市民對他服務讚不絕口，去年九合一選舉大勝，王鴻薇也是大功臣，她對林智堅論文抄襲開第一槍，譴責說謊政客、惡質學風，也讓林智堅退出桃園選舉。

馬英九直言，這仗讓王鴻薇一舉成名，扭轉大選氣氛跟情勢，尤其當台大跟中華大學都認為林智論文抄襲，蔡英文總統卻要求民進黨全體支持他，完全不尊重學術，完全不明是非，這樣適合當總統嗎？林智堅罪證確鑿，蔡總統還要大家支持他，所以才使民進黨失去中間選民、年輕選票，所以才會落敗。

馬英九強調，不只新竹，桃園鄭運鵬、基隆蔡適應、宜蘭江聰淵，都因為論文抄襲中箭落馬，有些是抄襲，有些護衛抄襲者，都在欺騙大眾，落選罪有應得。

馬英九表示，王鴻薇還有一點我很欣賞，她行俠仗義，當中國小姐張淑娟被汙蔑涉入緋聞，王鴻薇也出來主持正義，與周玉蔻辯論，這種俠義精神讓人感到大快人心，周玉蔻無端汙蔑人，我也曾受害過，要對抗惡質媒體人不容易，王鴻薇能端正社會風氣非常不容易。

馬英九最後說，她的五大政見也都有做功課，不是只靠在台北聲望來選舉，這些政策符合國家發展需要，這代表王鴻薇準備好了，她會用最專業態度，為民眾提供最親切服務，明天大家出來投票要支持王鴻薇。