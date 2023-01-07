九合一大選民進黨大敗，總統蔡英文也因此辭去民進黨黨主席一職，同時外界也傳出希望內閣重組的聲音，而今年蔡英文元旦談話才剛表示，需維持國家因應危機的韌性，暫時決定不普發現金，行政院長蘇貞昌3日就政策急轉彎，宣布會將部分超徵稅收拿出來與國民共享，導致又傳出一堆人要求蘇貞昌下台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉6日就表示「如果蘇貞昌下台的話，那就是陳建仁上台」，引發討論。

吳子嘉6日在網路節目直播中指出，「現在民進黨的中生代鄭文燦、潘孟安、林佳龍、林右昌，他們都不願意跟蘇貞昌一起當官」，吳子嘉也強調，「如果蘇貞昌下台的話，那就是陳建仁上台，然後鄭文燦當副閣揆，陳建仁是人頭，他根本罩不住立法院，派系也罩不住，只能乖乖聽話，也讓蔡英文對陳建仁做一個交代，還他一個人情，因為蔡英文對他很抱歉」。

吳子嘉更說，「剛好陳建仁也是大家能接受，因為他沒有派系，會變成一個沒有聲音的院長，就是中生代接班架空了」，吳子嘉最後更坦言，這樣的情況之下可以讓蔡英文維持一個場面，沒有完全跛腳、中生代跟她還是一致的，「而其實實際上已經進入了2024的作戰序列，各派系開始合作打選戰了，這個隊形就組成了」。