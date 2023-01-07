金廈小三通春節專案今(7)日復航，惟目前中國大陸疫情仍嚴峻，流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，年長者感染及重症數比例高。金門縣衛生局呼籲鄉親，若符合接種期程，應盡快接種次世代疫苗以提升保護力，避免染疫後重症的產生。

小三通入境時需進行唾液PCR檢驗，檢驗後返回住所進行居家檢疫0＋7自主防疫。(于家麒攝)

根據專家評估，預期春節前、後的人流將使疫情再度攀升，中國整體疫情可能持續逾3個月；加上目前中國相關疫情資訊不明確，衛生局建議前往大陸之鄉親務必做好自我的防護措施，避免自身染疫，又感染家人，呼籲小三通出境鄉親防疫措施如下：

1、 鄉親應儘速完成COVID-19疫苗接種，建議追加接種BA.4／5次世代疫苗，以增加保護力，降低重症風險。

2、 備有足夠的防疫物資，包含外科口罩、酒精；備有家用快篩試劑，於身體有症狀時進行檢測，避免感染家人。

3、 落實勤洗手、全程佩戴口罩，並減少不必要的活動或集會等人多擁擠的地方，減少與不特定人士近距離互動。

4、 入境中國鄉親需出具登船前48小時內1次核酸檢測陰性證明，衛生局已彙整本縣民眾出國自費檢驗COVID-19需知，隨時更新資料可逕至金門縣衛生局臉書；金門縣衛生局官網／衛生新聞；金門縣政府／公告資訊／最新消息參考。

另中央流行疫情指揮中心宣布自1月1日起至31日我國執行中國航班乘客加強檢疫專案，針對「金馬地區民眾春節交通專案」入境民眾，於小三通入境時需進行唾液PCR檢驗，檢驗後返回住所進行居家檢疫0＋7自主防疫，衛生局提醒入境鄉親

，在唾液PCR檢驗結果尚未出來前，可先與家人保持適當距離，避免自身可能無症狀染疫而不自知，而傳染給家人。

衛生局再次提醒，因應目前新冠病毒變異後的傳播力高，鄉親應盡快施打疫苗；目前接種疫苗是最好的預防重症方式，呼籲鄉親符合接種期程應趕快接種，避免染疫後重症的產生。尤其地區鄉親中的長者、年幼者、有慢性病或免疫不全的情況時，更應把疫苗打好打滿，以減少重症發生機會。