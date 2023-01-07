位於中東的科威特航空公司，日前遭人爆料在西班牙馬德里機場旁的飯店甄選空姐時，竟然要求前來參加的女子脫去身上的衣物，僅剩內衣、裙子，且讓她們遭受「像狗一樣的對待」，讓這些女子備感受辱；對此，科威特航空公司澄清，此事已正在調查中，另外，執行甄選的公司Meeti否認這些指控，並會對不實言論提出告訴。

綜合外媒報導，一名女子瑪麗安娜（Mariana）爆料，日前她在科威特航空公司舉辦的空姐面試中，在選拔過程中，有名女面試官對所有來面試的空姐進行「審視」，並且將觀察到的部分記錄在小冊子上，她指出這樣的行為備感受辱；她還提到，其中有一名來面試的女子，會說7國的語言，但是，對方卻因為這名女子的眉毛有小傷疤，因此將女子淘汰，她認為這間公司根本不在乎語言的優勢。

另外有一名女子比安卡（Bianca）也表示，自己在面試過程中，遭要求掀起裙子，但後來面試官還想要「看到更多」，於是她脫到只剩內衣、裙子和緊身褲，而原本在她前面女子因為無法忍受這樣的行為，便哭著離開；她也提到，她被告知必須這樣做，因為這樣面試官才可以看到傷疤、胎記、痣或紋身，她還透露，面試官要她將嘴張開，並且直接檢查她的牙齒，她瞬間感覺自己就像一隻狗，覺得非常丟臉。

對此，科威特航空公司的官方聲明表示，作為享有盛譽的航空公司，從未遭受到如此嚴重的指控，並強調絕不容忍任何侮辱或是侮辱任何人的過程，也藉此告訴大眾，事情正在進行調查中，並會根據調查的結果，採取適當的處置；另外，受委託甄選的第三方公司Meeti否認這些指控，也會對比安卡提出告訴。