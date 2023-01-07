新竹市長高虹安指出新竹棒球場多項施工缺失，引發社會關注，承包球場工程的巨佳營造公司董事長詹朱淮坦言，巨佳非常重視此案，這麼大的工程難免有疏失，但錯就是錯，他們也不會狡辯，會虛心接受並面對逐一改善。

詹朱淮今晚受訪表示，巨佳相當重視新竹棒球場的工程，但這麼大的工程，難免會出現一點疏失。他坦言「錯在我們！」施工時比較沒那麼嚴謹，導致工程有疏漏。

詹朱淮提到，例如電線問題，研判是被遺漏在現場被覆蓋，現在電線價格昂貴，之前有許多小偷都想來球場偷電線，相信施工人員也不會當廢棄物丟棄。

詹朱淮強調，錯就是錯，他們也不會狡辯，新竹市長高虹安剛上任，檢驗工程是她的職責，是身為首長的責任，指出這些缺失也確實都在工地內，巨佳都虛心接受面對。目前在等竹市府研擬方案後續再進行改善，現每周都與市府開工務會議溝通，檢討上周缺失、溝通下周進度，他們與市府都希望能讓球場早日開幕啟用。