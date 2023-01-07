外交部新任發言人出爐 傳資電處長劉永健接任 22:122023/01/07 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部資電處長劉永健將將接任發言人一職。（取自外交部官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外交部發言人歐江安將赴紐西蘭就任代表，據悉，新任發言人將由資電處處長劉永健接任。 劉永健畢業於國立成功大學環境工程學系、國立政治大學外交學系碩士。劉永健曾派駐印度代表處、駐紐約辦事處、駐美代表處、駐奧克蘭總領事。 陸新任外交部長出爐 駐美大使秦剛接任 涉賄50萬交保 台南議長邱莉莉失聯 每月只700元 醫科男肯德基「啃剩骨果腹」 心酸生活曝 #劉永健 #發言人 #外交部 #資電處 #歐江安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國藝會新任董監事出爐 向陽擔任新董事長 17:162023/01/03 生活 消基會票選南部十大消費新聞出爐 房市占最大宗 17:142023/01/07 生活 大陸駐美大使秦剛 接掌外交部 04:102022/12/31 產業財經 2022年十大建商出爐 寶佳五度蟬聯推案王 16:592023/01/04 財經 國民黨發言人團重組 徐巧芯辦公室主任將任副發言人 23:352023/01/03 政治 人事異動站 12月23日至12月29日 04:102023/01/01 專題周報 除害蟲 興大號召全民抓白蟻 04:102023/01/03 地方新聞 台師大112學年度系所調整 人發系、環教所將更名 19:302023/01/04 生活 美國發言人稱中方疫情資訊缺乏透明度 大陸外交部駁斥 16:372023/01/04 兩岸 《國際社會》歐盟願提供免費疫苗 討論對陸客入境檢疫 14:392023/01/04 財經 台東女中14學子經特殊選才上大學 美術班近半數 17:342023/01/06 寶島 網傳環保局不用派遣工 竹市府澄清怒告散播者 20:002023/01/03 社會 境外移入個案半數來自大陸 最新陽性率出爐 14:342023/01/05 生活 韓國會副議長鄭宇澤上月訪台見蔡英文！陸使館強烈抗議 13:202023/01/05 兩岸 歐盟指大部分成員國贊成 大陸旅客出發前需新冠檢測 10:432023/01/04 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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