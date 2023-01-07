外交部發言人歐江安將赴紐西蘭就任代表，據悉，新任發言人將由資電處處長劉永健接任。

劉永健畢業於國立成功大學環境工程學系、國立政治大學外交學系碩士。劉永健曾派駐印度代表處、駐紐約辦事處、駐美代表處、駐奧克蘭總領事。