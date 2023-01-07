去年底接連幾波寒流低溫來襲，正值產季的蓮霧首當其衝，屏東枋寮、南州、佳冬、萬巒、枋山等鄉鎮都傳出災情，縣長周春米聞訊後除到場勘災外，也積極向農委會反應，為此，農委會公告7至16日止受理現金救助申請，每公頃補助10萬。

屏縣府指出，農委會公告屏東縣為辦理蓮霧2022年12月中旬寒流農業天然災害現金救助地區，損害率達20％以上者，自今年7日至16日止受理現金救助申請，救助額度標準為每公頃新台幣10萬，受理期間例假日公所也照常受理。

由於受寒害作物不只蓮霧，縣府農業處長鄭永裕也提醒農民，除了已公告的農作物品項外，若有其他農作物災損發生，務必通報所在地鄉公所，受災作物復耕或刈除前也要請公所人員到場拍照存證，避免日後災損救助沒有災損現況導致救助的權益受損。

農業處強調，已函轉各鄉鎮公所，全力配合農民紀錄地段號及現況照片，協助辦理相關作業，幫助農民迅速復耕，減輕負擔。