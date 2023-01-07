據日本共同社7日報導，正在訪美的日本經濟產業大臣西村康稔6日在與美國部長的會談中，確認了強化透過日本擔任輪值主席國的七大工業國集團（G7）峰會和美國主導的新經濟圈構想「印度太平洋經濟架構」（IPEF）而採取的舉措。美日兩國政府擬加快對中國的抗衡措施，9日將提出在能源安全方面也加強合作。

西村6日先後與美國貿易代表署（USTR）代表戴琪、國土安全部長馬約卡斯舉行了會談。在與戴琪的會談中，就擬由G7探討中國經濟威壓的遏止辦法達成了共識。圍繞美國對純電動汽車（EV）的稅收抵免新規，還展開了旨在避免對日企造成不利的磋商。

USTR則宣布，戴琪與西村康稔簽署了一份合作備忘錄，成立一個促進供應鏈中的人權和國際勞工標準的工作組。聲明說，「美國和日本正在透過美日貿易夥伴關係共同努力，推進共同的貿易議程，其中包括促進對國際公認的勞工權利的尊重。該工作組是根據美日貿易夥伴關係成立的。」

該工作組為美國和日本提供了一個平台，兩國合作保護和促進人權和國際公認的勞工權利，其中包括透過貿易政策禁止在供應鏈中使用強迫勞動。

另外，西村與美國國土安全部長馬約卡斯就加強網路防禦合作達成了共識。此舉是考慮到為以通信連接各種設備的物聯網（IoT）相關設備設置認證制度，以及就政府採購的軟體引進安全標準。

西村9日還將與美國能源部長格蘭霍姆會面。鑑於俄羅斯進攻烏克蘭後能源吃緊，將討論強化在核能和液化天然氣（LNG）方面的合作。