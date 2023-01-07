五月天7日在桃園國際棒球場舉辦第7場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。魏嘉瑩今晚擔任開場嘉賓演唱，邀來「木曜女神」溫妮一起合唱吳克群〈為你寫詩〉，不過日前因宋逸民和老婆陳維齡出面開記者會，有網友把畫面剪輯搭配〈為你寫詩〉，更把「為你寫詩」諧音成「維齡斜視」，台下粉絲熱情合唱。

魏嘉瑩今晚擔任五月天演唱會開場嘉賓演唱，邀來溫妮對唱。（相信音樂提供）

五月天今晚邀來品冠擔任嘉賓對唱。品冠與五月天的冠佑有神似的兄弟臉，團員們幽默大玩2人的雙胞哏，當阿信介紹品冠上台前，先開玩笑說，冠佑是今晚的嘉賓，還請冠佑再度坐升降台到幕後重新上台，豈料一上台是品冠，引起粉絲陣陣熱情尖叫。

他們曾在超犀利趴官方臉書放上五月天合照，照片裡不見冠佑只見品冠，冠佑也曬出孤單個人痴等團員的練團照，彼此互開玩笑，逗樂歌迷，冠佑甚至曾客串品冠的〈大富翁〉MV，這次終於在演唱會上一起合作，演唱由阿信填詞、品冠譜曲新曲〈不如我們今天見〉，以及〈乾杯〉。為了與五月天合唱〈乾杯〉，品冠很緊張，他說，〈乾杯〉的歌詞很多、很難唱，跟我以前擅長的曲風很不同。所以他最近邊跑步邊練唱，相當用心。