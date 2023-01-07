企排18年7日第3戰由愛山林對上女子組龍頭台北鯨華，台北鯨華不給「學妹」任何機會，最後以25比15、25比19、25比13直落三贏球繼續坐穩龍頭寶座。

首局愛山林展現出「學妹」的活力，與鯨華持平到10-10，但鯨華展現龍頭隊伍實力，在多點開花的情況下持續進攻得手，鯨華Bia的二號位進攻造成愛山林防線大麻煩，比賽節奏始終被鯨華掌控，最終鯨華先馳得點拿下第一局。

第二局開局鯨華「矮妹」賴湘程靠著一次震驚全場的極限接球炒熱氣氛，讓鯨華氣勢大增！愛山林進攻箭頭洪詩涵此時跳出以一記二號位直線重扣於以還擊，同隊的黃珮甄也貢獻進攻火力，聯手幫助愛山林打出一波5比1的攻勢，但鯨華薑是老的辣，隊中「小黑」吳芳妤瘋狂進攻，讓鯨華重新要回領先，最終鯨華先行聽牌！

第三局鯨華火力全開，廖苡任持續穿針引線引導進攻，全隊進攻順暢無法阻擋，讓愛山林一直處於被動局面，最終鯨華贏得勝利。