藝人趙小僑與劉亮佐結婚5年，去年7月順利產下1女「典典」，自此經常透過社群分享育兒日常，不過隨著過年即將到來，夫妻倆皆非常忙碌，昨(6日)快11點才回到家中的趙小僑，一進門就發現老公處理好所有小孩的事，不禁稱讚：「第一名奶爸」。

趙小僑6日在臉書透露，她當天早上出門運動，下午去錄製Podcast，晚上則跟製作人一起用餐，忙到11點才回到家中，發現水槽沒有需要洗的奶瓶，寶寶的水杯也消毒好了，不只如此，趙小僑也注意到寶寶紀錄表，仔細寫下睡眠時長、喝奶的量與時間，連小便的狀況都被紀錄下來。

後來，她進浴室洗澡時，劉亮佐也不忘照顧小孩，餵完睡前的最後一餐，也幫忙刷好牙，那一刻，她的心中湧現無限珍惜與感激，忍不住高呼：「我的神隊友真的非常神，如果有辦奶爸比賽，他一定是第一名！」

貼文曝光後，粉絲們也很讚賞劉亮佐的愛妻之舉，留言寫下：「有個超級神隊友真的太棒了」、「哇哇！果真是高規格用心的媽咪奶爸，第一名啦！」、「不用聲控，更不用觸控的，才是真男人」、「家事和小孩本來就是一起主動分擔，而不是要對方一再的催促」、「這就是夫妻啊！也是妳的福報！」、「斗哥太棒了，大小事一手包辦」。