北市第3選區（中山、北松山）立委補選將於明日登場，國民黨候選人王鴻薇7日晚間於榮星花園舉行選前之夜，現場不少民眾搖旗吶喊，熱情滿點，台北市長蔣萬安助講指出，王鴻薇有六大特質，認真、用心、無私、勇敢、正義、有遠見，王鴻薇是他最放心的交棒人選。

蔣萬安指出，王鴻薇有幾特質，第一她很認真，16年議員期間認真問政，我擔任立委時和她合作，看到她積極服務，第二她很用心，推動很多政策，包括校園無菸人行道、公辦都更門檻降低等，造福民眾。

蔣萬安接著說，第三，她很無私，幫助我了解民眾的需求，第四正義，她是我看過最正義的人，九合一大選關鍵人物也是王鴻薇，揭發林智堅抄襲，也翻轉國民黨氣勢。第五，她很勇敢，人民遇到不公不義，她會捍衛人民，要全力支持她，有無辜女性捲入緋聞，她也跳出來幫忙。

蔣萬安表示，第六她很有遠見，行政院說要還税於民，最早提出也者也是王鴻薇，這就是我們需要的國會議員，他是中山、北松山區過去的立委，這裡是他的起家厝，最清楚大家的需要，而王鴻薇是他最放心的交棒人選。

王鴻薇質疑，民進黨有反省嗎？民進黨有道歉嗎？民進黨跟大家說蔡英文、蘇貞昌沒有錯，這樣是檢討嗎？明天要用選舉告訴執政黨人民的不滿，這是一場正義的選舉，我揭發林智堅論文抄襲，蔡英文卻沒為全黨抄襲道歉，林智堅告我都沒撤銷，但我不會害怕，對的事情就勇往直前。

王鴻薇說，非常感謝黨內很多的同志，不畏寒冷、風雨幫她站路口，因為有了他們，讓大家看到國民黨的團結，這是最可貴的，因為大家都知道這是一場「正義之戰」。

王鴻薇也說，進入立法院會勇敢揭弊，在我政見提出還税於民，感謝朝野也呼應這政策，蔡政府執政六年來，稅收超徵高達1.1兆，這次只發1400億，卻說要舉債，想問錢花到哪去了？王鴻薇最後說，我會強力監督、勇敢發聲、看緊納稅人荷包，拜託大家可以支持我。