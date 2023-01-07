即將迎接農曆新年，許多孩子都期待能領到壓歲錢。今（7）日一名爸爸就分享小一兒的作業，內容問「哪些壓歲錢使用的方式比較好？」只見孩子超誠實地勾選了買零食、買玩具，但貼文一出，卻讓許多網友看了火大，甚至痛批「好爛的框架式洗腦教育」。

答題的孩子超誠實地選了「買零食」和「買玩具」。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社）

「國小一年級這種選擇題怎樣才算對？」原PO在臉書社團《爆廢公社》曬出國小一年的孩子的試卷題目，其中一題複選題問：「哪些壓歲錢使用的方式比較好？」並要孩子將勾選出適當的答案。

底下共有四個選項，第一個是「全部買零食」、第二個是「捐給需要幫助的人」、第三個是「交給爸媽保管」、第四個則是「全部買玩具」。試卷上也超誠實的用鉛筆將買零食、買玩具的選項打勾。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「什麼爛題目，作假從小做起」、「幹嘛道德綁架小孩」、「國小就被靈魂烤問」、「1跟4正解，小一嘛…正常正常」、「好爛的框架式洗腦教育，孩子為什麼不能自己決定」、「認真講，我覺得這種出題方式不好，小孩大部分是慾望優先，不會去考慮未來的事情」。