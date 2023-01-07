微笑的國父好帥？有外送員送完餐後，看了一下自己拿到的2張1百元紙鈔，竟然發現有1張紙鈔上的國父竟然「露出牙齒微笑」，讓他哭笑不得，非常無奈的在網上分享給網友表示，「快過年了，錢要注意看，國父不會微笑露牙齒（假鈔）」；對此，網友也笑翻歪樓「過年到了，國父也笑了」、「開心的國父」。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並傳1張照片；照片中有2張百元鈔票，然而，竟然有1張的國父是露出亮白的牙齒微笑，原PO收到似乎是收到1張假百元紙鈔，對此原PO也在貼文寫下「快過年了，錢要注意看，國父不會微笑露牙齒（假鈔）」。

外送員跑外送竟然收到假百元紙鈔，上面的國父「露牙微笑」，讓他有些哭笑不得。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示「牙齒在哪洗的」、「P圖的吧」、「牙齒好亮白」、「笑你收到假鈔」、「尷尬又不失禮貌的微笑」、「新春歡樂版」、「現在假鈔都這麼搞笑嗎」、「笑的你心裡發寒，要注意喲」、「P的吧！這印製的精細度太完美」、「這個做假鈔的人果然做的很開心」、「用假鈔用到外送員身上真的很可惡」。

不少網友也歪樓針對假鈔上的國父認為，「微笑的國父好帥」、「過年到了，國父也笑了」、「很討喜欸」、「不知道國父用甚麼牌的牙膏」、「這笑容殺傷力很大啊」、「為什麼你的國父那麼開心」、「開心的國父」。