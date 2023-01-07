基隆市立綜合田徑場停工數月之久，竟有大小土方堆置在該區域，變成廢棄土暫置區，也沒以帆布遮蓋，恐導致土石流失淹沒鄰地。基隆市長謝國樑今（7）日現勘後表示，如果是他絕不會允許這種事發生，要求廠商盡速移除，否則就要開罰。基隆市議員陳軍佐今日也在臉書上猛轟謝國樑「打自己的小孩給別人看」，引發討論。

陳軍佐今日在臉書上PO出一篇「打自己的小孩給別人看？請謝市長不要再作秀為難市府公務同仁！」的文章表示，今日謝國樑帶著記者到市立田徑場，表示民眾檢舉有「棄置土方」放置在田徑場工區。但事實是，這些並非棄置土方，而是現場施工土方，及銘傳國中校舍改建工程土方。這讓陳軍佐直言，「謝市長不先與教育處了解狀況，即帶著媒體到現場，這種打自家小孩給大家看的作秀行徑，真的讓我百思不解！」

陳軍佐接著說，有關田徑場本身工程土方，是因為之前田徑場施工廠商多次惡意延宕，教育處與其解約，因此在去年底已完成新的營造廠商招標，並將在1月12日完成點交後，就會運至台北港；再來銘傳國中校舍改建的土方，係因劉銘傳路的路幅狹小，大型土方載運車輛若上至學校，將造成附近居民與學生上下學交通嚴重影響，因此才由校方函請教育處體育場協助，由小車多次分批將銘傳國中的土方先運至田徑場工區，再由大車來載走。

陳軍佐不解，「以上在教育處都有相關公文資料可查證的狀況下，謝市長刻意要如此大動作會勘，到底用意為何？」陳軍佐更嚴厲譴責謝國樑，關於謝國樑所表示他「當選後倉促、偷偷摸摸」重新招標的田徑場工程更為不實，陳軍佐坦言，「田徑場的再次招標，去年11月7日就上網公告，第1次招標就3家投標，11月29日開標資格審查，12月5日完成評選確認。且因為田徑場的經費來源為前瞻計畫，若沒有在去年底完成招標，3億多的經費將全數被中央收回」。

最後陳軍佐疑惑「試問，若待謝市長去年12月25日上任後，要如何在短短的一週內完成繁瑣的招標程序？」同時也向謝國樑呼籲，「選舉已經結束，我們的目標都是希望推動市政，讓基隆更好。請謝市長不要再讓『選舉心魔影響施政工作』！身為市長，若對施政有新的想法，請提出具體的解方。如此作秀下去，為難的都是辛苦的基層公務同仁，非基隆之福！」