《阿達一族》中最叛逆、前衛的陰森小妹「星期三」這次轉大人蛻變成能獨當一面的女主角，推出的Netflix懸疑影集《星期三》裡全球爆紅，上線28天就已創下全球觀賞時數達12.37億小時，是繼《怪奇物語》第4季和《魷魚游戲》之後第3部創下輝煌紀錄的影集，立刻成為Netflix全球排行榜英語影集排行榜史上最受歡迎影集第2名。更二度打破Netflix英語影集單週觀影時數最高的紀錄，第1週以全球3.41億個觀影小時刷新紀錄登上冠軍，隔週也以超過4.11億個小時的驚人數字再創新高，並寫下連續6週的每週觀賞時數皆破億之紀錄。台灣時間7日宣布確定續訂第2季，讓劇迷們相當興奮。

女主角珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）飾演星期三時獨特的妝容教學影片在TikTok上被粉絲們搜索、觀看超過1億次，「＃WednesdayAddams」的標籤在TikTok累積超過220億的觀看次數，最讓影迷們爭相模仿的莫過於她在影集裡跳的詭異舞蹈，網友們因歌詞契合還將原曲〈GooGooMuck〉換成女神卡卡（Lady Gaga）的〈Bloody Mary〉並爭相拍片模仿，結果連女神卡卡本人也被燒到，日前打扮成活屍模樣跳起同樣舞蹈，還自稱是「血腥星期三」（Bloody Wednesday），影片不僅有千萬觀看次數，連帶讓該曲在線上音樂串流平台Spotify的流量跟相比前1個月增加超過1800％，威力驚人。

宣布確定續訂第2季後，主創艾爾弗高夫（Alfred Gough）與邁爾斯米勒（Miles Millar）日前接受訪問時開心表示：「創造一部與世界各地的人們聯繫在一起的影集真是令人難以置信。很高興能繼續《星期三》第2季的曲折旅程，我們迫不及待地想進入第2季，探索 『奈落學院』（Nevermore）的古怪世界」，更不忘開玩笑說「只需要確保星期三沒先清空游泳池」（劇中星期三為被霸凌的弟弟討回公道，把食人魚放進泳池中狠咬欺負弟弟的一群男學生，讓影迷直呼痛快）。

Netflix除公布續訂《星期三》第2季之外，還公開了一段續訂新一季影集的介紹影片，影片中搶先預告了《星期三》第2季將會有更多絕望與折磨到來，讓粉絲超級期待這位業餘少女偵探還會面臨什麼詭異情事，珍娜奧蒂受訪時也表示：「星期三是個會堅持自己立場的人，她不想取悅任何人，而我曾經是個凡事都想討好他人的人，所以我真的很佩服她！」