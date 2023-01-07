大陸女星迪麗熱巴來自新疆，從出道就以盛世美顏受到關注，更被譽為「新疆四大美人」之一，但在她7個月沒進劇組的情況下，網瘋傳她現在懷孕待產中，但她也以性感工作照間接闢謠；迪麗熱巴今（7日）現身直播，全身上下根本沒孕味，她也透露年後就會進組拍戲，粉絲都激讚她狀態好極了。

近期大陸網上瘋傳迪麗熱巴懷孕，就算她已曬出多張照片間接否認傳聞，但還是有酸民不買帳；迪麗熱巴今日以簡約穿搭現身活動直播，畫面中衣服合身設計，也讓她曼妙曲線一覽無疑，找不到一絲贅肉，更不像是瘋傳的懷孕待產。

迪麗熱巴現身直播，親自透露年後要進組拍戲了。（圖／摘自微博）

迪麗熱巴在直播中也向粉絲們拜早年，祝大家新年快樂外，也希望每個人都平安健康，更大方透露年後接下來的行程，「要準備一些進組拍攝的工作」。大票網友看到迪麗熱巴直播超真實美貌，不久後就會進組，都興奮直呼，「哇，姊狀態這麼好，隨時進組都沒問題」、「破瓜啦，誰跟妳懷孕啊，我們女神很忙」、「女神要有新作品了，我等，等一輩子都等」、「瘦成這樣還要被說懷孕，真的辛苦了」。

其實迪麗熱巴1日就在微博發文祝賀：「元旦快樂」，並曬出工作辣照，頂著一頭浪漫捲髮，身穿一襲低胸大紅色禮服，合身剪裁讓她零贅肉身材曲線一覽無疑；儘管迪麗熱巴被瘋傳懷孕，又被發現腹肌照是之前拍的，直接用真實身材打破謠言。