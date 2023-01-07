台中一名劉姓男子在麗寶樂園馬拉灣玩「大海嘯」時，趁波浪沖擊之際，連續觸碰2名女遊客的胸部及大腿，女遊客立刻通報救生員並報警，劉男瞎辯自己第一次玩，可能快跌倒時雙手有做往外擴保持平衡的動作才造成誤會；法官不採信其說詞，依犯2個性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處劉男應執行有期徒刑4月，可易科罰金。

據判決書指出，劉男在去年7月22日上午11時許，在馬拉灣大海嘯遊樂設施遊玩之際，藉該遊樂設施水浪沖擊之機會，碰觸女性遊客之胸部及大腿等私密部位，女子遭碰觸後，心生警惕，發覺劉男又伺機靠近女同事，目擊劉男又觸摸同事左側胸部，通知救生員、保全人員，並報警處理。

法庭審理時，劉男矢口否認犯行，辯稱當下不知道有摸到她們，待女子及她們的同事來問時，才知道自己有碰觸到她們，自己第一次玩大海嘯，不曉得浪那麼大，可能快跌倒時雙手有做往外擴保持平衡的動作，而造成誤會，就算真的有碰觸到她們，也沒有性騷擾的意圖。

女子出庭時證稱，她原本眼睛閉著，感覺到自己的右側胸部從正面被用力抓，不是輕輕觸碰而已，接著右大腿被摸，眼睛張開後看到劉男在前方，當時他旁邊沒有人，不會有誤認的情形，之後她跟同事說要小心一點，劉男繞到她們右後方，等到下一波浪來時，她親眼看到劉男下潛往前游，伸出手從正面抓同事的胸部，是故意抓的，不是不小心的，也不是保持平衡的動作，直到被她們追問，劉男才承認並道歉。

法官請劉男示範在水中保持平衡的動作，劉男做出蹲下、抱膝蓋、站起來等動作，且其雙手往下垂，法官認為倘落當下做出試圖平衡之動作時雙手掌是下垂，豈會讓女遊客們感到胸部從正面用力被抓包覆抓？因此不採信其說詞。

法官審酌劉男不尊重2位女性身體自主權，趁其不及抗拒而觸摸她們之右胸、左胸，使其等感覺遭受侵犯而不舒服，所為實質非難；考量劉男否認犯行，迄今未能與女遊客們達成和解或取得諒解之犯後態度，依犯2個性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處劉男應執行有期徒刑4月，可易科罰金。